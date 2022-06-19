Часы Realme TechLife Watch R100

Компания Realme поделилась изображениями и подробностями о смарт-часах TechLife Watch R100, официальный релиз которых состоится 23 июня. Итак, часы оснастят 1,32-дюймовым круглым экраном с разрешением 360:360 пикселей, двумя физическими кнопками управления, алюминиевым корпусом, серебристой и чёрной расцветками, аккумулятором ёмкостью 380 мАч с автономностью до семи дней, возможностью сопряжения со смартфоном посредством Bluetooth, датчиками для мониторинга количество сделанных шагов, калорий и прочих показателей. Будет ли возможность отслеживать частоту сердечных сокращений, пока не раскрывается.