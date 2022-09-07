Часы Realme Watch 3 Pro оценены в 55 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 3 Pro, которая скоро появится в индийской продаже по цене в 55 долларов. Новинку оснастили 1,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 448:368 пикселей и режимом Always-on display, микрофоном и динамиком с возможностью осуществления звонков посредством подключенного через Bluetooth смартфона, приёмником GPS, возможностью замера ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, стресса и менструального цикла, более 110 спортивных режимов, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, толщиной 11,7 мм, массой 41,5 грамма, батареей ёмкостью 325 мАч, автономностью до 10 дней. Старт продаж намечен на 12 сентября.