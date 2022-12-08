Часы Realme Watch 3 Pro вышли в России

Компания Realme дала старт российским продажам умных часов Realme Watch 3 Pro, которые оценены в 5190 рублей. Также было объявлено о скором выпуске в России часов Realme Watch S100, цена на которые будет объявлена позже.

Напомним, что Watch 3 Pro оснащаются 1,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 448:368 пикселей и режимом Always-on display, микрофоном и динамиком с возможностью осуществления звонков посредством подключенного через Bluetooth смартфона, приёмником GPS, возможностью замера ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, стресса и менструального цикла, более 110 спортивных режимов, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, толщиной 11,7 мм, массой 41,5 грамма, батареей ёмкостью 325 мАч и автономностью до 10 дней.
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