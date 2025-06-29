Часы Realme Watch 5 засветилась в сети

В базе данных сертификационного ведомства TDRA обнаружилось упоминание умных часов Realme Watch 5, что подтверждает их скорый международный релиз. Характеристики устройства пока не раскрываются.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Realme Watch 3 Pro характеризуется 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 448:368 точек и режимом «всегда включенного экрана», микрофоном и динамиком с поддержкой звонков посредством подключенного через Bluetooth смартфона, приёмником GPS, функцией замера ЧСС и SpO2, мониторингом качества сна, стресса и менструального цикла, 110 спортивными режимами, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, толщиной 11,7 мм, массой 41,5 грамма, аккумулятором ёмкостью 325 мАч и автономностью до 10 дней.
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