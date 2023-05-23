Часы Redmi Watch 3 Lite появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смарт-часов Redmi Watch 3 Lite, которые оценены в 55 долларов. Новинку оснастили большим 1,83-дюймовым AMOLED-дисплеем (для сравнения, Redmi Watch 3 получили 1,75-дюймовый экран), поддержкой голосовых вызовов через подключенный по Bluetooth смартфон, датчиками для измерения ЧСС и SpO2, отслеживанием качества сна, мониторингом менструального цикла, более 100 режимами тренировок, 200 темами оформления, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, временем автономной работы 7 дней в обычном режиме и 12 дней в экономичном режиме.