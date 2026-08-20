Часы Redmi Watch 6 Active оценили в 3890 рублей

Компания diHouse объявила о выходе на российский рынок умных часов Redmi Watch 6 Active, рекомендованная цена которых составляет 3890 рублей. Новинка характеризуется 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с локальной пиковой яркостью 1200 нит, корпусом толщиной 9,9 мм, серебристой, серо-коричневой и розово-оранжевой расцветками, батареей ёмкостью 470 мАч с автономностью до 18 дней или до 6 дней с включенным Always On Display, 140 спортивными режимами и отслеживанием состояния здоровья. Также были представлены часы Redmi Watch 6 Lite с 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем и поддержкой 150 спортивных режимов. Их цена составила 6490 рублей.