Часы Redmi Watch 6 Active оценили в 3890 рублей

Компания diHouse объявила о выходе на российский рынок умных часов Redmi Watch 6 Active, рекомендованная цена которых составляет 3890 рублей. Новинка характеризуется 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с локальной пиковой яркостью 1200 нит, корпусом толщиной 9,9 мм, серебристой, серо-коричневой и розово-оранжевой расцветками, батареей ёмкостью 470 мАч с автономностью до 18 дней или до 6 дней с включенным Always On Display, 140 спортивными режимами и отслеживанием состояния здоровья. Также были представлены часы Redmi Watch 6 Lite с 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем и поддержкой 150 спортивных режимов. Их цена составила 6490 рублей.

Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 выпустили в России …
В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro, рекомендованная цена которы…
Представлены часы Samsung Galaxy Watch9…
Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch 9, которая выйдет в версиях с 40-…
Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком…
У меня была возможность изучить новые умные часы KOSPET PULSE 2 до старта продаж. Представлены они были в…
Часы Amazfit Balance 3 появились в продаже …
Компания Huami выпустила в продажу на дебютном китайском рынке умные часы Amazfit Balance 3, которые были…
Новые часы Casio G-Shock G-Steel оценили в 380 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock G-Steel GST-B1000-1A и GST-B1000-2A, одной из…
Часы Amazfit Balance Ultra оценили в 600 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Balance Ultra, которая получила кр…
HONOR представила умные часы Watch 6…
Компания HONOR официально представила новые умные часы HONOR Watch 6, ориентированные на пользователей, к…
Браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 63 доллара …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Smart Band 10 Pro, которая может похвастат…
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPSОбзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS
Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонарикомОбзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком
Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor