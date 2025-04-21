Часы Redmi Watch Move оценили в 25 долларов

Компания Xiaomi представила умные часы REDMI Watch Move, которые обойдутся на дебютном индийском рынке в эквивалент 25 долларов. Новинка получила 1,85-дюймовый изогнутый 2.5D AMOLED-экран с разрешением 390:450 точек, яркостью до 600 нит, соотношением дисплея к корпусу 74%, поддержкой режима Always-On Display и 200 циферблатами, функции отслеживания здоровья на уровне 97% с круглосуточным мониторингом ЧСС, уровня насыщения крови кислородом (SpO₂), качества сна, уровня стресса и женского здоровья, поддержку 140 режимов тренировок, быстросъёмные ремешки с антибактериальным эффектом, четыре расцветки корпуса, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, время автономной работы до 14 дней или 5 дней с включенным AoD, поддержку быстрой зарядки, предустановленную операционную систему и модуль GNSS. Старт приема предзаказов намечен на 24 апреля.