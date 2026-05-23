Часы Rogbid GeoX2 оценили в 90 долларов

Компания Rogbid пополнила ассортимент смарт-часов моделью GeoX2, которая обойдется в 90 долларов. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали с прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью уровня 5ATM, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, навигацией с поддержкой шести спутниковых систем и загруженными офлайн-картами, альтиметром, барометром, компасом и фонариком, поддержкой 100 спортивных режимов, мониторингом пульса, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, батареей ёмкостью 500 мАч с автономностью до 15 дней или до 21 часа с включенным GPS, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 для сопряжения со смартфоном.