Часы Rogbid GeoX2 оценили в 90 долларов

Компания Rogbid пополнила ассортимент смарт-часов моделью GeoX2, которая обойдется в 90 долларов. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали с прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью уровня 5ATM, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, навигацией с поддержкой шести спутниковых систем и загруженными офлайн-картами, альтиметром, барометром, компасом и фонариком, поддержкой 100 спортивных режимов, мониторингом пульса, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, батареей ёмкостью 500 мАч с автономностью до 15 дней или до 21 часа с включенным GPS, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 для сопряжения со смартфоном.

Глобальную версию OPPO Watch X3 оценили в 430 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок умные часы Watch X3, которые оценены в 430 евро. Для сравнен…
Представлены часы HUAWEI Watch Fit 5 …
Компания HUAWEI объявила о выпуске умных часов Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro, которые оценены на дебютном…
Часы Amazfit Cheetah 2 Ultra оценили в 600 евро …
Компания Amazfit объявила о выходе на международный рынок умных часов Cheetah 2 Ultra, одной из особеннос…
Титановые часы HUAWEI Watch Buds 2 оценили в 510 долларов …
Компания HUAWEI объявила о выходе умных часов Watch Buds 2, которые также получили интегрированные в корп…
Глобальная версия часов Redmi Watch 6 готова к выходу …
На международном сайте компании Xiaomi появились страницы умных часов Redmi Watch 6 и Redmi Watch 6 NFC, …
Умные часы OnePlus Watch 4 стартовали на российском рынке…
Компания OnePlus выводит на российский рынок свое новое творение — умные часы OnePlus Watch 4. Это устрой…
Xiaomi Smart Band 10 Pro показали на рендерах…
Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 P…
Часы Huawei Watch Fit 5 Pro полностью рассекречены…
В сеть утекли характеристики и рендеры умных часов Huawei Watch Fit 5, которые будут представлены только …
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPSОбзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor