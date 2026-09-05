Часы Samsung Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic получили доступ к тестовой One UI 9 Watch

Компания Samsung приступила к развёртыванию тестовой сборки One UI 9 Watch на платформе Wear OS 7 для смарт-часов Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra. Это произошло сразу после того, как на прошлой неделе аналогичное обновление получили модели Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. Данная бета-версия интерфейса для носимых устройств включает в себя переработанный внешний вид пользовательского интерфейса, дополнительные виджеты и ряд новых опций для обеих упомянутых моделей. В частности, появилась поддержка показателей антиоксидантного индекса и сосудистой нагрузки, а в США вместо них будет внедрена функция мониторинга динамики артериального давления.

Размер обновления бета-версии One UI 9 для часов Apple составляет примерно 1,9 ГБ, номер прошивки заканчивается на ZZI1, и оно содержит сентябрьский патч безопасности 2026 года. Сейчас данная сборка доступна пользователям в Соединённых Штатах и Южной Корее.
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