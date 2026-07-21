Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат ёмкую батарею

Сетевые источники раскрыли дизайн и подробности о флагманских умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra 2, официальный релиз которых ожидается уже завтра, 22 июля. Итак, устройство оснастят 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Wear Elite c интегрированным нейронным процессором, батареей ёмкостью 800 мАч против 590 мАч у предшественника, титановым корпусом, который будет на 12% тоньше, защитой от воды и пыли по стандарту IP69K и двумя расцветками.

Напомним, что выпущенные в прошлом году Galaxy Watch Ultra имеют в своем оснащении фирменный процессор Exynos W1000, 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит и плотностью пикселей 327 PPI, 64 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти, титановый корпус массой 60,5 грамма, прочность по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемость уровня 10 АТМ, встроенную сирен и поддержку мобильной связи LTE.
Представлены часы OPPO Watch X3 Mini …
Компания OPPO объявила о выпуске умных часов Watch X3 Mini, которые оценили на дебютном китайском рынке в…
Часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro оценили в 300 евро …
Компания HUAWEI выпустила на глобальный рынок умные часы WATCH FIT 5 Pro, которые среди прочего могут пох…
Представлены часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro…
Компания Huawei представила на дебютном южнокорейском рынке смарт-часы Honma x Huawei Watch GT 6 Pro, кот…
Часы Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition оценен в $44…
Компания Huawei объявила о выпуске премиальных смарт-часов Watch Ultimate Star Diamond Edition, главной о…
Глобальную версию OPPO Watch X3 оценили в 430 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок умные часы Watch X3, которые оценены в 430 евро. Для сравнен…
В России представлены часы Amazfit Cheetah 2 Pro …
Amazfit объявляет о запуске на российском рынке новых смарт-часов Cheetah 2 Pro. Это флагманская модель в…
Часы HONOR Watch 6 Plus оценили в 175 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 6 Plus, которая может похвастаться дизайно…
Часы Casio G-Shock GM-2100LXB оценили в 200 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock LUXE BLACK моделями GM-2100LXB-1A и GM-2100LXB-1A9. Но…
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLEDОбзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor