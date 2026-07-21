Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат ёмкую батарею

Сетевые источники раскрыли дизайн и подробности о флагманских умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra 2, официальный релиз которых ожидается уже завтра, 22 июля. Итак, устройство оснастят 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Wear Elite c интегрированным нейронным процессором, батареей ёмкостью 800 мАч против 590 мАч у предшественника, титановым корпусом, который будет на 12% тоньше, защитой от воды и пыли по стандарту IP69K и двумя расцветками.

Напомним, что выпущенные в прошлом году Galaxy Watch Ultra имеют в своем оснащении фирменный процессор Exynos W1000, 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит и плотностью пикселей 327 PPI, 64 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти, титановый корпус массой 60,5 грамма, прочность по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемость уровня 10 АТМ, встроенную сирен и поддержку мобильной связи LTE.