Часы Samsung Galaxy Watch 9 показали нат рендерах

Профильный ресурс Android Headlines и авторитетный информатор OnLeaks поделились первыми изображениями смарт-часов Galaxy Watch 9, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, новинка получит дизайн в духе предшественника Galaxy Watch 8. Утверждается, что часы оснастят версиями с диаметром 40 мм и 44 мм, а также новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Wear Elite.

Напомним, что еще актуальные Galaxy Watch 8 имеют в своем оснащении фирменный 3-нанометровый процессор Exynos W1000, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 1.47 и 1,34-дюймовые Super AMOLED-экраны с разрешением 480:480 и 438:438 пикселей соответственно и пиковой яркостью 3000 нит.