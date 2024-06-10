Часы Samsung Galaxy Watch FE полностью рассекречены

На сайте Amazon обнаружились характеристики, изображения и цена умных часов Samsung Galaxy Watch FE, официальная презентация которых запланирована на 24 июня. Итак, устройство оснастят черной, серебристой и золотисто-розовой расцветками, 1,2-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 396:396 точек, фирменной однокристальной системой Exynos W920 с максимальной частотой 1,18 ГГц, 1,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, автономностью до 30 часов, батареей ёмкостью 247 мАч, предустановленной прошивкой One UI Watch 5.0 на основе Wear OS, модулем GPS, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, а также набором датчиков (акселерометр, барометр, геомагнитный и биоимпедансный датчики, гироскоп, датчики яркости, ЭКГ и частоты сердечных сокращений).