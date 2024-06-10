Часы Samsung Galaxy Watch FE полностью рассекречены

На сайте Amazon обнаружились характеристики, изображения и цена умных часов Samsung Galaxy Watch FE, официальная презентация которых запланирована на 24 июня. Итак, устройство оснастят черной, серебристой и золотисто-розовой расцветками, 1,2-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 396:396 точек, фирменной однокристальной системой Exynos W920 с максимальной частотой 1,18 ГГц, 1,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, автономностью до 30 часов, батареей ёмкостью 247 мАч, предустановленной прошивкой One UI Watch 5.0 на основе Wear OS, модулем GPS, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, а также набором датчиков (акселерометр, барометр, геомагнитный и биоимпедансный датчики, гироскоп, датчики яркости, ЭКГ и частоты сердечных сокращений).

Часы Casio G-Shock MRG-B2100B-1A оценили в 4100 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2100B-1A, которая изготавлива…
Часы Huawei Watch GT 4 выйдут в двух новых расцветках…
Компания Huawei объявила, что в ближайшие несколько дней умные часы Huawei Watch GT 4 выйдут в двух новых…
Фитнес-браслет Huawei Band 9 показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения фитнес-браслета Huawei Band 9, который еще не был представлен о…
Часы Samsung Galaxy Watch FE полностью рассекречены …
На сайте Amazon обнаружились характеристики, изображения и цена умных часов Samsung Galaxy Watch FE, офиц…
Часы Huawei WATCH FIT 3 оценили в 13 тысяч рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы WATCH FIT 3, которые были представлены в начале…
iQOO представила свои первые умные часы…
Сегодня компания iQOO официально представила свои первые умные часы, которые на деле оказались очень похо…
Представлены детские часы Google Fitbit Ace LTE…
Компания Google пополнила ассортимент умных часов моделью Fitbit Ace LTE, которая предназначена для детей…
Представлены часы HONOR Watch GS 4…
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GS 4, которая оценена в Китае в 140 и 165 …
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor