Часы Samsung Galaxy Watch FE получат 40-мм корпус

Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями об умных часах Galaxy Watch FE, которые еще не были представлены официально. Итак, грядущей новинке приписывают наличие 40-мм корпуса, 1,2-дюймового Super AMOLED-экрана с разрешением 396:396 пикселей, процессора Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, операционной системы Wear OS 4.0 с фирменной прошивкой One UI Watch 5.0, батареей ёмкостью 247 мАч, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также черной, серебристой и розовой расцветок. Релиз Galaxy Watch FE состоится этим летом вместе с флагманской линейкой Galaxy Watch7.