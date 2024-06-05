Часы Samsung Galaxy Watch FE получат 40-мм корпус

Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями об умных часах Galaxy Watch FE, которые еще не были представлены официально. Итак, грядущей новинке приписывают наличие 40-мм корпуса, 1,2-дюймового Super AMOLED-экрана с разрешением 396:396 пикселей, процессора Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, операционной системы Wear OS 4.0 с фирменной прошивкой One UI Watch 5.0, батареей ёмкостью 247 мАч, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также черной, серебристой и розовой расцветок. Релиз Galaxy Watch FE состоится этим летом вместе с флагманской линейкой Galaxy Watch7.

Представлены часы Casio G-Shock GD-B500S-8 с шагомером…
Компания Casio представила часы G-Shock GD-B500S-8, которые уже появились в китайской продаже по цене в 1…
Представлены часы Vivo Watch GT…
Компания Vivo выпустила на китайский рынок умные часы Watch GT, которые оценены в 110 долларов за вариант…
Apple выпустила watchOS 10.4 с важнейшим исправлением…
Сегодня компания Apple наконец выпустила операционную систему watchOS 10.4 с основным исправлением пробле…
Представлены часы Casio G-Shock GBA-900CB-7A …
Компания Casio пополнила ассортимент умных часов моделями G-Shock GBA-900CB-7A и GBA-900CB-1A, которые от…
Представлены часы Huawei Watch 4 Pro Space Exploration…
Компания Huawei представила умные часы Huawei Watch 4 Pro Space Exploration и Huawei Watch GT 4 в новой р…
Часы OnePlus Watch 2 получат новую версию …
Профильное издание Android Authority сообщает, что компания OnePlus готовит к выходу новую версию умных ч…
Samsung выпустит часы Galaxy Watch Ultra…
В базе данных одного из корейских регуляторов обнаружились сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch Ul…
Часы Black Shark GT3 оценили в 35 долларов …
Принадлежащий китайской компании Xiaomi бренд Black Shark выпустил на глобальный рынок умные часы Black S…
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor