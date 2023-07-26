Часы Samsung Galaxy Watch6 оценили в $300

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделями Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic, которые появятся в продаже 11 июля. Samsung Galaxy Watch6 в 40-мм версии оценены в 350 и 300 долларов с поддержкой LTE и без, а также 330 и 380 долларов за 44-мм версию. За Samsung Galaxy Watch6 Classic в 43-мм версии просят 450 и 400 долларов, а за 47-мм вариант – 430 и 480 долларов соответственно.

44-мм и 47-мм Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic оснастили 1,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 480:480 пикселей и полноцветным режимом Always On Display, батареей ёмкостью 425 мАч, платформой Samsung Exynos W930, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, операционной системой Wear OS 4, поддержкой Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и NFC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, вращающимся безелем, а также защитой от воды в соответствии со степенями 5АТМ и IP68. Варианты на 40 и 43 мм отличаются 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 432:432 пикселей и аккумулятором ёмкостью 300 мАч.

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