Часы Samsung Galaxy Watch7 оценили от 300 долларов

Компания Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch7, которые оценены от 300 долларов. Новинка характеризуется размерами 44 мм и 40 мм, 1,5- и 1,3-дюймовыми Super AMOLED-экранами с разрешением 480:480 точек и 432:432 точки соответственно, функциями индивидуальных тренировок и интеллектуальным отслеживанием показателей организма, 100 режимами тренировок, мониторингом апноэ сна, измерением сердечного ритма и артериального давления, 3-нанометровой платформой Samsung Exynos W1000, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, батареями ёмкостью 425 мАч и 300 мАч соответственно, предустановленной ОС Wear OS 5 с прошивкой One UI 6 Watch, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3, Wi-Fi и NFC, модулем GPS, модемом LTE, защитой 5ATM и IP68, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition оценены в 350 евро…
Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов новой версией модели OnePlus Watch 2, которая получила…
Часы Samsung Galaxy Watch FE полностью рассекречены …
На сайте Amazon обнаружились характеристики, изображения и цена умных часов Samsung Galaxy Watch FE, офиц…
iQOO представила свои первые умные часы…
Сегодня компания iQOO официально представила свои первые умные часы, которые на деле оказались очень похо…
Часы Huawei WATCH FIT 3 оценили в 13 тысяч рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы WATCH FIT 3, которые были представлены в начале…
Samsung представила умные часы Galaxy Watch FE…
После многочисленных утечек компания Samsung сегодня официально представила умные часы Galaxy Watch FE — …
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9…
С каждым годом компания HUAWEI улучшает и без того удобный и практичный смарт браслет серии Band. При это…
Samsung выпустила свежую прошивку для Galaxy Watch6…
В конце прошлого месяца компания Samsung анонсировала прошивку One UI 6 Watch для своих новых умных часов…
Представлены часы Casio G-Shock GBM-2100…
Компания Casio представила серию часов G-Shock GBM-2100, в которую вошли четыре модели. GBM-2100-1A получ…
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE BandУмный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor