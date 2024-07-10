Часы Samsung Galaxy Watch7 оценили от 300 долларов

Компания Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch7, которые оценены от 300 долларов. Новинка характеризуется размерами 44 мм и 40 мм, 1,5- и 1,3-дюймовыми Super AMOLED-экранами с разрешением 480:480 точек и 432:432 точки соответственно, функциями индивидуальных тренировок и интеллектуальным отслеживанием показателей организма, 100 режимами тренировок, мониторингом апноэ сна, измерением сердечного ритма и артериального давления, 3-нанометровой платформой Samsung Exynos W1000, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, батареями ёмкостью 425 мАч и 300 мАч соответственно, предустановленной ОС Wear OS 5 с прошивкой One UI 6 Watch, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3, Wi-Fi и NFC, модулем GPS, модемом LTE, защитой 5ATM и IP68, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.