Часы Vivo Watch 3 готовы к глобальному релизу

Профильное издание 91mobiles сообщает, что международный дебют умных часов Vivo Watch 3 состоится в ближайшее время. На это указывает сертификация регулятора NCC, в базе которого гаджет фигурирует под кодовым наименованием V2405.

Напомним, что выпущенные в Китае в конце 2023 года Vivo Watch 3 оснащаются корпусом из нержавеющей стали, 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 466:466 пикселей и поддержкой режима Always on Display, вращающейся головкой, физической кнопкой, изогнутым 3D-стеклом, защитой от воды (степень 5 ATM), датчиком для измерения SpO2, отслеживанием качества сна и уровня стресса, более 100 режимов тренировок, 4 ГБ флеш-памяти, поддержкой Bluetooth 5.2 LE, модулями GPS и NFC, аккумулятором ёмкостью 505 мАч и временем автономной работы до 16 дней.