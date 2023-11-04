Часы Vivo Watch 3 показали на рендере

Компания Vivo опубликовала изображения смарт-часов Vivo Watch 3, официальный релиз которых запланирован на 13 ноября. Отметим круглый экран, кнопку действия, вращающуюся головку справа, черную и золотистую расцветки с силиконовым и кожаным ремешками соответственно. Также было объявлено, что часы будут работать под управлением фирменной операционной системы BlueOS. Данная ОС может похвастаться возможностями генеративного искусственного интеллекта.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Vivo Watch 2 было представлено еще в декабре 2021 года. Эти часы оснащаются 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, корпусом из нержавеющей стали 316L, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, отслеживанием пульса и уровня кислорода в крови в режиме 24/7, мониторингом сна и стресса, адаптером NFC для бесконтактной оплаты и автономностью до двух недель без использования eSIM.