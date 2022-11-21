Часы Xiaomi Mi Watch S1 Pro получили новую версию

Компания Xiaomi объявила о выходе новой версии умных часов Xiaomi Mi Watch S1 Pro, которая отличается более удобной поддержкой популярного китайского мессенджера WeChat. Речь идет о быстрых голосовых и текстовых ответах, смайликах, графических сообщениях и прочих функциях без необходимости подключения к смартфону.

Напомним, что часы характеризуются 46-мм цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 пикселей и яркостью 600 кд/м2, защитой от погружения в воду на глубину до 5 метров, датчиком для отслеживания частоты сердечного ритма, сенсором для мониторинга уровня насыщения крови кислородом (SpO2), отслеживанием качества сна и уровня стресса, термометром, 100 режимами тренировок, модулем GPS, 12-нм платформой, поддержкой Bluetooth 5.0 и NFC, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, а также поддержкой беспроводной зарядки.
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