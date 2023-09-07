Часы Xiaomi Watch 2 Pro показали на рендерах

Профильное издание MySmartPrice поделилось изображениями и подробностями об умных часах Xiaomi Watch 2 Pro, официальный релиз которых ожидается в конце октября. Итак, часы оснастят 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном с поддержкой функции Always-on Display, эксклюзивными циферблатами, корпусом из нержавеющей стали, вращающейся заводной головкой, как в Samsung Galaxy Watch 6 Classic, адаптером беспроводной связи Bluetooth, версией с модемом для сотовых сетей 4G LTE, возможностями анализа состава тела, мониторингом качества сна, отслеживанием уровня насыщения крови кислородом, множеством спортивных режимов, вариантом с коричневым кожаным ремешком и черным фторопластовым ремешком. Ориентировочная цена Xiaomi Watch 2 Pro составляет 400 евро.