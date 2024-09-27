Часы Xiaomi Watch 2 выпустили в цвете Titan Grey

Компания Xiaomi представила на международном рынке новую версию умных часов Watch 2, которая отличается расцветкой Titan Grey. Ранее гаджет был доступен в цветах Black и Silver. Цена новинки составляет 170 евро. Изначально Watch 2 вышли на европейский рынок по цене в 200 евро.

Напомним, что часы характеризуется алюминиевым корпусом с водонепроницаемостью до 5 АТМ, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Wear OS, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, поддержкой 160 спортивных режимов, функцией обнаружения падения с оповещением выбранных контактов, поддержкой GPS и NFC, встроенными микрофоном и динамиком для голосовых вызовов, батареей ёмкостью 495 мАч и временем автономной работы до 65 часов.