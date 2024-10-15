Часы Xiaomi Watch H1 E оценили в 270 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных часов моделью Watch H1 E, которая проходит в Китае как медицинское устройство второго класса. Её главной особенностью является возможность измерить артериальное давление при помощи мини-манжеты в ремешке.

Часы также характеризуются 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, предустановленной ОС HyperOS, батареей ёмкостью 500 мАч, автономностью до 9 дней в обычном режиме, поддержкой 100 режимов тренировок, отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, измерением температуры кожи и ритма дыхания, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптером беспроводной связи Bluetooth и модулем NFC. Watch H1 E уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 270 долларов.