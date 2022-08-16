Часы Xiaomi Watch S1 Pro появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам флагманских смарт-часов Xiaomi Watch S1 Pro, которые были представлены несколько дней назад. Новинка оценена от 220 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 46-мм цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 точек и яркостью 600 кд/м2, защитой от погружения в воду на глубину до 5 метров, датчиком для определения частоты сердечного ритма, сенсором для отслеживания уровня насыщения крови кислородом (SpO2), мониторингом качества сна и уровня стресса, термометром, 100 режимами тренировок, модулем GPS, 12-нм однокристальной системой, адаптерами Bluetooth 5.0 и NFC, батареей ёмкостью 500 мАч, а также поддержкой беспроводной зарядки.