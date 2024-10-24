Часы Xiaomi Watch S4 показали на пресс-рендере

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения умных часов Watch S4, официальная презентация которых пройдет уже 29 октября. Судя по рендерам, гаджет получит черную и серебристую расцветки, ремешки из разных материалов, поддержку цветных безелей и предустановленную фирменную прошивку HyperOS 2.

Напомним, что этим летом были выпущены часы Xiaomi Watch S4 Sport c 46,9-мм титановым корпусом, массой 49 грамм, защитой от воды (5 ATM), 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, пиковой яркостью 2200 нит и сапфировым стеклом, сертификацией по дайвингу EN13319 с погружением до 40 метров и отображением глубины погружения, датчиками ЧСС, SpO2 и температуры кожи, отслеживанием состояния здоровья, 150 спортивными режимами, модулем GPS, 32 ГБ встроенной памяти, поддержкой NFC и eSIM, а также временем автономной работы до 15 суток.