Часы Xiaomi Watch S5 получат ёмкий аккумулятор

Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей об умных часах Watch S5, которые будут представлены до конца этого месяца. Итак, производитель подтвердил наличие нового сенсора с четырьмя PD-датчиками и четырьмя светодиодами с точностью измерения сердечного ритма 98,4% и улучшенным на 11% измерением сна, обновленного модуля GNSS с улучшенной на 33% точностью позиционирования, поддержки 150 спортивных режимов, тонкого корпуса из нержавеющей стали 316L, водонепроницаемости уровня 5ATM, версии с поддержкой eSIM, аккумулятора ёмкостью 815 мАч с автономностью до 21 дня, черной и серебристой расцветок, а также специальных версий Midnight Blue и Forged Carbon.

Часы Xiaomi Watch 5 выпустили в России …
В официальной российской продаже появились умные часы Xiaomi Watch 5, рекомендованная цена которой состав…
Представлен смарт-часы Reebok Rush…
Компания Reebok объявила о выходе умных часов Rush, которые оценены в 70 долларов. Новинку оснастили 1,39…
Представлены умные часы Amazfit Active 3 Premium…
Компания Amazfit пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit Active 3 Premium, которые оценены в 17…
Представлены цифровые ретро-часы Casio W-800HD-1AV…
Компания Casio объявила о выпуске цифровых часов W-800HD-1AV, которые получили серый ЖК-экран с крупными …
Часы Xiaomi Watch S5 показали на рендерах …
Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения и подробности о новых умных часах Watch S5, которые…
Представлены умные часы Amazfit T-Rex Ultra 2…
Amazfit принадлежащий компании Zepp Health, выводит на российский рынок новую модель — T-Rex Ultra 2. Это…
Часы Casio G-SHOCK GA-2100K оценили в 125 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске серии аналогово-цифровых часов G-SHOCK GA-2100K, которая состоит из мод…
Официально: OPPO Watch X3 готовы к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальный релиз флагманских часов OPPO Watch X3 состоится 17 марта. Также п…
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
