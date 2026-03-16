Часы Xiaomi Watch S5 получат ёмкий аккумулятор

Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей об умных часах Watch S5, которые будут представлены до конца этого месяца. Итак, производитель подтвердил наличие нового сенсора с четырьмя PD-датчиками и четырьмя светодиодами с точностью измерения сердечного ритма 98,4% и улучшенным на 11% измерением сна, обновленного модуля GNSS с улучшенной на 33% точностью позиционирования, поддержки 150 спортивных режимов, тонкого корпуса из нержавеющей стали 316L, водонепроницаемости уровня 5ATM, версии с поддержкой eSIM, аккумулятора ёмкостью 815 мАч с автономностью до 21 дня, черной и серебристой расцветок, а также специальных версий Midnight Blue и Forged Carbon.