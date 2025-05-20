Часы iQOO WATCH 5 оценили в 110 долларов

Компания iQOO объявила о выпуске умных часов WATCH 5, которые получили ИИ-помощника Xiao V, интегрированного с полноценной версией нейросети DeepSeek. Новинка также характеризуется ИИ-наставником для тренировок, геймерским режимом, мониторингом состояние сердца и артериального давления за 30 секунд, круглосуточным отслеживанием состояния здоровья, черной, белой и синей расцветками, а также временем автономной работы до 22 дней или до 14 дней в версии с eSIM. Bluetooth-версия оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 110 долларов, а eSIM-вариант – 140 долларов.

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