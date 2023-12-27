Часы iQOO Watch оценили в 155 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью iQOO Watch, которая обойдется в 155 долларов за стандартную версию и 185 долларов за вариант с eSIM.

Новинку оснастили корпусом массой 36 граммов, 1,43-дюймовым изогнутым экраном с разрешением 466:466 пикселей и поддержкой режима AOD, навигационной головкой и физической кнопкой, функцией мониторинга частоты сердечного ритма, датчиком измерения SpO2, возможностью отслеживания качества сна и уровня стресса, 100 режимами тренировок, динамиком, микрофоном, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и NFC, автономностью до 7 дней с eSIM и до 16 дней с Bluetooth, предустановленной программной оболочкой BlueOS, а также ремешками из резины, натуральной кожи и нейлоновой ткани.

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