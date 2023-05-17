Часы-наушники Huawei Watch Buds оценили в 30 тысяч рублей

Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на умные часы Huawei Watch Buds, рекомендованная цена которых составляет 35 тысяч рублей. Первое время новинка будет доступна по цене в 30 тысяч рублей. Старт розничных продаж намечен на 26 мая.

Напомним, что Watch Buds представляют собой умные часы с беcпроводными наушниками. По словам производителя, маленький размер и масса (всего 4 грамма) не мешают наушникам выдавать качественный звук не хуже привычных беспроводных моделей. Часы также характеризуются 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой 80 режимов тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, поддержкой GPS, Bluetooth и NFC, защитой от влаги (степень IP54), мониторингом качества сна и предустановленной операционной системой HarmonyOS 3.0.
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