Часы с наушниками Huawei Watch Buds выходят в Европе

Компания Huawei представила в Европе одни из самых интересных умных часов на рынке – Watch Buds. Перед гибрид смарт-часов и беcпроводных наушников массой всего 4 грамма. Корпус часов устроен как кейс для их зарядки. Новинка уже доступна для предзаказа в Европе по цене в 440 евро, а с 1 марта, когда стартуют розничные продажи, часы подорожают до 500 евро.

Сами часы оснащаются 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, поддержкой 80 режимов тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, мониторингом качества сна и фирменной HarmonyOS 3.0 "из коробки".