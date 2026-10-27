Чехлы для Samsung Galaxy S27 Ultra уже продают на Amazon

До официальной презентации флагманской линейки Samsung Galaxy S27 остаётся ещё как минимум несколько месяцев, однако производители аксессуаров решили не дожидаться южнокорейского релиза. В британском сегменте маркетплейса Amazon уже стартовали продажи защитных чехлов, предназначенных для топовой модели Galaxy S27 Ultra. Ассортимент представлен весьма широко: покупателям предлагают классические силиконовые накладки, усиленные противоударные кейсы с повышенным уровнем защиты, а также чехлы формата «книжка». Стоимость аксессуаров стартует от 7 фунтов стерлингов. Примечательно, что карточки товаров — это не просто ранние заглушки: страницы полностью активны, поддерживают быструю доставку Amazon Prime и позволяют оформить полноценный заказ со сроками получения уже в конце октября — начале ноября.

Опубликованные продавцами рендеры и фотографии аксессуаров наглядно демонстрируют ключевые изменения во внешности будущего флагмана. Судя по вырезам на чехлах, Galaxy S27 Ultra обзаведётся массивным блоком камер оригинальной формы, который растянут практически во всю ширину задней панели корпуса. В самом модуле отчётливо просматриваются три крупных основных объектива. По предварительным инсайдерским данным, презентация семейства Galaxy S27 может состояться уже в январе 2027 года.

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