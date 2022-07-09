Чехлы для смартфонов iPhone 14 показали на фото

В сети появилась фотография, демонстрирующая чехлы для нового поколения смартфонов Apple iPhone. Утверждается, что на снимке изображены чехлы для моделей iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max. По словам источника, новинки будут очень похожи на предыдущее поколение, однако старые чехлы для них не подойдут. Якобы расстояние между модулями камер у новых смартфонов будет чуть больше.

Ранее сообщалось, что Apple уже начала тестовую сборку смартфонов iPhone 14, а старт массового производства запланирован на август. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат однокристальную систему Apple A16 Bionic, OLED-дисплей ProMotion с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ энергонезависимой памяти, новые тройные камеры с модулями на 48 Мп, 12 Мп и 12 Мп, батареи ёмкостью 3200 и 4323 мАч, а также iOS 16. Цена на iPhone 14 Pro стартует от 1100 долларов, а на iPhone 14 Pro Max – от 1200 долларов.