Чехол Mophie для Samsung Galaxy S9 будет стоить $100

Представленные несколько дней назад смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили такие же аккумуляторы (на 3000 и 3500 мАч), как и их предшественники. Стало быть, при активном пользовании одного заряда может не хватить до конца дня. Решить проблему взялась компания Mophie, представившая чехол со встроенным аккумулятором Juice Pack. Его емкость составляет 2070 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки. Цена чехла составит 99,95 доллара. А вот толщину своего изделия производитель пока не называет.