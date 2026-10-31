Смартфон Motorola Signature 27 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Signature 27, который будет официально представлен уже 5 ноября. Бенчмарк подтвердил наличие 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 3313 и 11088 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также получит AMOLED-экран с кадровой частотой 165 Гц, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископный объектив с 5-кратным оптическим зумом), корпус с металлической боковой рамкой, звуковую систему Bang & Olufsen и обновления в течение семи лет. Ориентировочная цена составляет 1595 евро.