Xiaomi 18 Fold намного превзошел своего предшественника

Компания Xiaomi отчиталась об успехах складного смартфона Xiaomi 18 Fold, который был представлен в начале сентября. Утверждается, что на данный момент новинка разошлась на китайском рынке в количестве 105 тысяч устройств. Это в три раза больше, чем у предыдущего поколения в лице Xiaomi Mix Fold 4 за тот же период.

Напомним, что оцененный от 1640 долларов смартфон имеет в своем оснащении фирменный 3-нанометровый процессор XRING O3, который набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 5 миллионов баллов, внешний 5,38-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1712:1168 пикселей, внутренний 7,58-дюймовый экран с разрешением 2364:1672 пикселя, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, корпус с толщиной в разложенном состоянии 10,68 мм, а в сложенном 5,02 мм, массой 219 граммов и рамкой из алюминиевого сплава 7-й серии, новую оперативную память LPDDR6, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 50 Вт соответственно, тройную основную камеру Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик).
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