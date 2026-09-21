Oppo выпустила A7 Pro Max 5G за пределами Китая

Компания Oppo постепенно расширяет географию продаж одного из своих наиболее интересных смартфонов среднего класса. Oppo A7 Pro Max 5G впервые представили в Китае в августе 2026 года, а теперь он появился на рынках Австрии, Малайзии и Таиланда. Главной особенностью модели стал огромный аккумулятор, рассчитанный на тех, кто не хочет постоянно искать зарядное устройство. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч — это один из самых вместительных аккумуляторов среди современных массовых смартфонов. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, благодаря которой полная зарядка занимает около 90 минут в идеальных условиях. Также предусмотрена обратная зарядка мощностью 27 Вт, позволяющая использовать смартфон для подзарядки других устройств. Кроме того, Oppo использует кремний-углеродную технологию аккумулятора, которая должна лучше сохранять ёмкость после большого количества циклов зарядки.

В остальном Oppo A7 Pro Max 5G представляет собой типичный смартфон среднего класса. Он оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772х1272 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит, поэтому проблем с читаемостью экрана на улице быть не должно. За производительность отвечает 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 5, работающий в связке с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. Набор камер выглядит скромнее — основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, дополнительный монохромный сенсор на 2 Мп и фронтальная камера на 50 Мп.