Смартфон Motorola Signature 27 оценили в 1600 долларов

Компания Motorola объявила о выходе флагманского смартфона Signature 27, который базируется на топовом 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым Extreme AMOLED Duo экраном с технологией Tandem, разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью в режиме HBM 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 3, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения ArcticMesh с термогелем, поддержкой 5G и Wi-Fi 8, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA L910 и оптическая стабилизация), 200 Мп (перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, акустикой с настройкой Bang & Olufsen, корпусом с алюминиевой рамкой авиационного класса, а также керамическими и стеклянными элементами, толщиной 7,99 мм и массой 227 граммов, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, кремний-углеродной батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Цена смартфона составила 1600 долларов.