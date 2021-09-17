Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch стал доступен для новых iPad Pro и iPad Air

Компания Logitech объявила о выпуске универсального чехла со съемной клавиатурой и встроенным трекпадом Combo Touch для 12,9-дюймового iPad Pro 5-го поколения, для 11-дюймового iPad Pro 1-го, 2-го и 3-го поколений, а также для iPad Air (4-го поколения).

Combo Touch — это максимально универсальный чехол со съемной клавиатурой и встроенным трекпадом, который позволяет с удобством набирать тексты, смотреть видео, рисовать и читать, при этом обеспечивая корпусу iPad надежную защиту.

Combo Touch оснащен самым большим трекпадом в линейке чехлов от Logitech, благодаря высокой чувствительности его поверхность кликабельна в любой точке, где бы вы не нажали. Чехол подключается к iPad с помощью разъема Smart Connector и не требует использования отдельной батареи, включения или выключения, а также сопряжения по Bluetooth.

Combo Touch поддерживает четыре режима использования: набор текста, просмотр видео, рисование и чтение. Защитный чехол оснащен встроенной подставкой, которая позволяет устанавливать iPad для просмотра видео под нужным углом в диапазоне 50 градусов. Кроме того, всеми функциями iPad можно пользоваться, не вынимая его из защитного чехла, так как его клавиатура полностью съемная, — просто отсоедините ее, когда читаете с экрана iPad или рисуете, а затем присоедините снова, скажем, если нужно написать электронные письма.

Больший размер трекпада Combo Touch дает больше места для использования Multi-Touch-жестов в iPadOS — перетаскивания, прокручивания, переключения между приложениями и других функций. Эти жесты позволяют быстро и точно выделять ячейки таблиц в Numbers, перетаскивать несколько объектов сразу в Keynote, а также редактировать и копировать текст в Pages и Notes.

Combo Touch доступен в цвете Oxford Grey и является нашим самым тонким чехлом-клавиатурой с встроенным трекпадом. Он полностью соответствует по форме iPad и разработан для защиты его передней, задней панелей и углов от потертостей и царапин. Одна сторона чехла Combo Touch открыта, что дает возможность прикреплять и заряжать стилус Apple Pencil (2-го поколения) к iPad с помощью магнита.

Оптимально расположенные клавиши с автоматической подсветкой и привычной раскладкой позволяют удобно и эффективно набирать текст. При этом яркость подсветки можно регулировать вручную (имеется 16 уровней), так что символы на клавишах будут хорошо видны в любых условиях — в помещении и под открытым небом, днем и ночью. Полный набор клавиш быстрого доступа к функциям iPadOS позволяет переходить в одно касание на главный экран, а также управлять громкостью, воспроизведением медиафайлов, яркостью подсветки и другими функциями.

В России Logitech Combo Touch доступны в трех моделях: для iPad Pro 12,9 дюймов (5-го поколения) по цене 18 990 рублей, для iPad Pro 11 дюймов (1-го, 2-го и 3-го поколений) по цене 16 990 рублей, а также для iPad Air (4-го поколения) по цене 16 990 рублей.
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