Cherry представила переключатели Viola для основных клавиатур

Cherry анонсировала новый переключатель Viola. Он предназначен для более дешевых механических клавиатур, и имеет новую запатентованную систему самоочистки.

Переключатель Viola имеет усилие срабатывания чуть менее 46 грамм, вплоть до точки срабатывания на глубине 4 миллиметра. После этого около 76 грамм необходимо до самого конца. Черри называет эту систему «кросслинейной». Они также совместимы с RGB и имеют стандартный крестообразный ствол, который подходит для большинства клавишных колпачков.

Также этот переключатель должен существенно отличаться от таких элементов, как MX Brown, MX Blue, MX Red и т.д. С этими коммутаторами Cherry стремится к сегменту ниже 100 евро, поэтому низкая цена отражена в дизайне Viola, который намного проще, чем переключатели MX.