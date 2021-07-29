Cherry представила беспроводной комплект

Компания Cherry сегодня официально представила комплект из клавиатуры и мышки, который предназначен не для геймеров, а для людей, которые хотят каждый день работать с комфортом с документами, почтой, базами данных и не только. Новинка получила название DW 9200 Slim, так что можно смело говорить о том, что устройство действительно тонкое и лёгкое — это даже решили отобразить в названии. С другой стороны, нужно понимать, что данный комплект создан с упором на качество и комфорт, плюс все компоненты комплекта полностью беспроводные. А этом плане есть определенное преимущество, так как вам не нужно переживать о расположении кабелей или о том, что кабеля не хватит, чтобы подключить комплект к сети. Правда, стоит отметить, что у данной клавиатуры срок службы весьма ограничен — у клавиатуры ресурс всего 10 миллионов нажатий, после чего, вероятно, переключатели клавиатуры выйдут из строя.

Впрочем, это лишь предположение и на деле может оказаться, что ресурс больше. Кроме того, производитель заявил, что в клавиатуре реализована технология шифрования данных. Это очень удобно в корпоративном секторе, когда пользователь не хочет допустить утечку данных. Информации о стоимости для нашего региона пока что нет, но мы уверены, что устройство будет достаточно дорогим, ведь бренд известный и раньше бюджетных продуктов не выпускал. Но среди беспроводных решений клавиатура с мышкой, которые идут в комплекте, доступных моделей и нет — в этом сегменте как минимум средний класс, бюджетный отсутствует.
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