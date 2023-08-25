Cherry представила переключатели MX2A

Компания Cherry, специализирующаяся на создании клавиатур и механических переключателей, сегодня объявила о выпуске механических переключателей нового поколения под названием MX2A. Новые переключатели действительно выглядят как значительное переосмысление полноразмерных переключателей MX с улучшениями многих ключевых аспектов — компания полностью изменила плавность хода, смазку механических компонентов и расширила гарантированный ресурс службы до более 100 миллионов нажатий. Компания Cherry также представила клавиатуру XTRFY K5V2, которая служит платформой для демонстрации новых переключателей MX2A красного цвета.

В компании отметили, что они использовали применение высокоточной смазки определённых компонентов переключателя для плавности, стабильности и мягкости при нажатия. Стоит отметить, что многие кастомные производители клавиатур предлагают опцию смазки переключателей для того, чтобы иметь возможность работать тише — смазка в этом плане очень хорошо помогает. При этом устройство получило немного иной дизайн пружины, которая теперь лучше сохраняет форму даже при множественных деформациях. Более того, производитель изменил геометрию некоторых компонентов переключателя, чтобы он работал более чётко и нивелировать промахи. Есть ещё целый ряд мелких изменений и улучшений, которые в конечном итоге сделают переключатели лучшими на рынке, но теперь интересно посмотреть как это всё работает вживую.