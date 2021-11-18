Cherry представляет беспроводную версию Stream Keyboard

Сердце каждой клавиатуры - это ключевая технология. Как и все продукты в семействе STREAM, в STREAM KEYBOARD WIRELESS используется запатентованная технология ножниц SX от компании CHERRY. Он олицетворяет несравненно хорошее ощущение печати и бескомпромиссную точность. Все эти атрибуты закладывают основу для продуктивной работы и делают плоскую клавиатуру идеальным помощником в офисе или дома. Беспроводная клавиатура имеет полноразмерную раскладку и цифровую клавиатуру, что делает работу с ней привычной. Светодиоды Stauts для CAPS LOCK, NUM и SCROLL LOCK полезны, так как они встроены непосредственно в клавишу, что позволяет сразу увидеть, какой светодиод состояния активирован. Незавершенная замена батареи также четко обозначена миганием светодиодов. Однако длительный срок службы батареи в 36 месяцев гарантирует, что это случается редко.