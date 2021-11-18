Cherry представляет беспроводную версию Stream Keyboard

CHERRY, ведущий мировой производитель компьютерных устройств ввода, теперь предлагает беспроводную версию своей хорошо известной STREAM KEYBOARD: STREAM KEYBOARD WIRELESS. В беспроводной клавиатуре 2,4 ГГц есть все, чем зарекомендовал себя ее проводной аналог. В STREAM KEYBOARD WIRELESS сдержанный минимализм сочетается с высоким уровнем комфорта. Он сочетает в себе все преимущества знакомой STREAM KEYBOARD и расширяет набор функций, включая технологию 2,4 ГГц с диапазоном 10 м. В сложенном и раскладывающемся состоянии беспроводная клавиатура остается устойчивой и нескользящей. Это обеспечивается встроенной металлической пластиной, двумя прочными ножками и восемью резиновыми накладками на нижней стороне.

Сердце каждой клавиатуры - это ключевая технология. Как и все продукты в семействе STREAM, в STREAM KEYBOARD WIRELESS используется запатентованная технология ножниц SX от компании CHERRY. Он олицетворяет несравненно хорошее ощущение печати и бескомпромиссную точность. Все эти атрибуты закладывают основу для продуктивной работы и делают плоскую клавиатуру идеальным помощником в офисе или дома. Беспроводная клавиатура имеет полноразмерную раскладку и цифровую клавиатуру, что делает работу с ней привычной. Светодиоды Stauts для CAPS LOCK, NUM и SCROLL LOCK полезны, так как они встроены непосредственно в клавишу, что позволяет сразу увидеть, какой светодиод состояния активирован. Незавершенная замена батареи также четко обозначена миганием светодиодов. Однако длительный срок службы батареи в 36 месяцев гарантирует, что это случается редко.
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