Cherry выпустила две игровые мышки и клавиатуру для Европейского региона

Клавиатура Cherry MX Board 3.0 S основана на инновационном дизайне. Надежную конструкцию обеспечивает алюминиевая рама. Периферия поставляется с переключателями MX Red Silent и MX Brown. Основание клавиатуры имеет резиновые ножки для предотвращения скольжения. Подсветка в Cherry MX Board 3.0 S предлагает до 16 миллионов цветов RGB.

Проводная игровая мышь Cherry MC 3.1 оснащается сенсором Pixart с высоким разрешением до 5000 точек на дюйм. Есть 6 программируемых кнопки, а также RGB подсветка. Cherry MC 3.1 имеет симметричный дизайн и подходит как для правши, так и для левши.

MC 9620 FPS поставляется с уникальным прогрессивным дизайном. В мыши находится сенсор Pixart PMW-3310 с разрешением до 12000 точек на дюйм. Для создания макросов мышь предлагает 9 кнопок. Вес мыши можно настроить с помощью грузил. Большие накладки из тефлона обеспечивают плавное скольжение мыши.

Стоимость представленной периферии не раскрыты.