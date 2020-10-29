Cherry выпустила две игровые мышки и клавиатуру для Европейского региона

Клавиатура Cherry MX Board 3.0 S основана на инновационном дизайне. Надежную конструкцию обеспечивает алюминиевая рама. Периферия поставляется с переключателями MX Red Silent и MX Brown. Основание клавиатуры имеет резиновые ножки для предотвращения скольжения. Подсветка в Cherry MX Board 3.0 S предлагает до 16 миллионов цветов RGB.

Проводная игровая мышь Cherry MC 3.1 оснащается сенсором Pixart с высоким разрешением до 5000 точек на дюйм. Есть 6 программируемых кнопки, а также RGB подсветка. Cherry MC 3.1 имеет симметричный дизайн и подходит как для правши, так и для левши.

MC 9620 FPS поставляется с уникальным прогрессивным дизайном. В мыши находится сенсор Pixart PMW-3310 с разрешением до 12000 точек на дюйм. Для создания макросов мышь предлагает 9 кнопок. Вес мыши можно настроить с помощью грузил. Большие накладки из тефлона обеспечивают плавное скольжение мыши.

Стоимость представленной периферии не раскрыты.
Комментарии и отзывы Cherry MX Board 3.0 S, MC 3.1, MC 9620 FPS
Обзоры:
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миромВо что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миром
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Новости:
Хоррор-игра The Medium выходит 10 декабря

Польская студия Bloober Team объявила дату выхода своей новой игры The Medium. Разработчик отказался от х...
Объявлены системные требования игры Yakuza: Like a Dragon для ПК-версии

В преддверии выхода игры Yakuza: Like a Dragon разработчики опубликовали информацию касаемо системных тре...
Появились новые кадры игрового процесса Godfall для консоли PlayStation 5

В сети опубликованы новые кадры грядущей игры Godfall для консоли PlayStation 5. В ней демонстрируется на...
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6RЛучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6R
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Ubisoft объединилась с Netflix для созда...
Ubisoft объединилась с Netflix для создаNetflix сегодня объявила, что заключила соглашение с Ubisoft о разработке сериала на основе известной фра...
COLORFUL анонсировала серию GeForce RTX ...
COLORFUL анонсировала серию GeForce RTX NVIDIA только что представила свою графическую карту серии GeForce RTX 30, которая предлагает самый больш...
HMD Global анонсирует новые смартфоны No...
HMD Global анонсирует новые смартфоны NoКомпания HMD Global анонсировала свое мероприятие по запуску новинок, которое состоится 22-го числа, на к...
Motorola анонсирует о запуске смартфона ...
Motorola анонсирует о запуске смартфона Компания Motorola разослала тизеры мероприятия 9 сентября 2020 года, приглашая своих гостей. ...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка ...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка Samsung недавно начала дразнить появление нового телефона серии M через Amazon India. Промо-страница на с...
XIGMATEK представила блоки питания линей...
XIGMATEK представила блоки питания линейXIGMATEK представила блоки питания линейки Spectrum начального уровня. Новая линейка предлагает блоки пит...
343 Industries запустила бета-тест Halo ...
343 Industries запустила бета-тест Halo 343 Industries запустила бета-тест Halo 4 для ПК-версии которая будет доступна для подписчиков Halo Insid...
ZTE продемонстрировала смартфон Axon 20 ...
ZTE продемонстрировала смартфон Axon 20 Компания ZTE продемонстрировала рекламный ролик с участием смартфона Axon 20 5G, который получил фронтал...
Microsoft подтвердила о трех лет поддерж...
Microsoft подтвердила о трех лет поддержКомпания Microsoft после объявления о розничной доступности и цене своего первого телефона Android Surfac...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite п...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite пВ базе данных Google Play Console обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне HTC ...
Доступный смартфон OnePlus N100 не получ...
Доступный смартфон OnePlus N100 не получНедавно компания OnePlus подтвердила, что в серия недорогих смартфонов Nord скоро пополнится новыми модел...
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая...
Обзор Patriot Memory Viper V530. ИгроваяВ центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут ...
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor