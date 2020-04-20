Чертёж подтвердил уменьшенную чёлку в iPhone 12

Известный искатель утечек Джон Проссер поделился чертежами смартфонов iPhone 12, выход которых ожидается осенью этого года. Данные изображения не приводят конкретных размеров, но очевидно, что новинки получат уменьшенные вырезы для фронтальной камеры и датчиков. А вот рамки вокруг дисплея останутся такими же.

Ранее сообщалось, что Apple готовит к выходу четыре новых iPhone: с экранами на 5,4-дюйма (условный iPhone SE 2), 6,1-дюйма (модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro) и 6,7-дюйма (iPhone 12 Pro Max). При этом смартфоны должны получать фирменную платформу Apple A14 с поддержкой 5G, алюминиевые каркасы в младших моделях и из нержавеющей стали в старших.