Chieftec представила классный компактный корпус

Сегодня компания Chieftronic (дочерняя компания Chieftec) официально представила свой новый компьютерный корпус М2, который создавали специально для фанатов компактных систем. То есть, если вы не хотите собирать большой гроб, который будет стоять под столом, то этот корпус вам понравится гораздо больше. Стоит сказать, что данный корпус является улучшенной версией М1 - этот корпус был представлен некоторое время назад, он понравился аудитории и теперь производитель решил выпустить улучшенную версию данной модели. Из особенных улучшений стоит отметить стоит отметить специальную панель на фронтальной стороне, которая не только подсвечивается, но еще и пропускает дополнительный поток воздуха. За счет этого производитель смог реализовать улучшенное охлаждение внутри корпуса, которое позволяет тратить меньше средств на покупку вентиляторов.

При этом корпус довольно компактный, но в разумных пределах — здесь нет ничего, что может помешать вам собрать производительную систему, при этом ПК не будет занимать излишне много пространства на рабочем столе. Отдельно хотелось бы похвалить производителя за прочность каркаса — это действительно надежная платформа для сборки компьютера любой сложности. Другое дело, что цена пока что не называется, но есть ощущение, что это будет дорогое удовольствие и далеко не каждому оно будет по нраву. Все же мы не привыкли платить за корпус слишком много денег, а сейчас, когда все комплектующие потихоньку растут в цене, даже средний корпус окажется дорогостоящим.