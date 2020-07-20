Chieftec представила офисный корпус в классическом стиле CM-25B-OP

Корпус Chieftec CM-25B-OP выполнен в классическом офисном стиле, без отличительных свойств, RGB-подсветки и боковых закаленных стекол.

Конструкция корпуса изготовлена из стали, стенки имеют толщину 0,7 мм. Передняя панель предлагает съемные отсеки для 5,25 дюймовых приводов (4 отсека), а также один 3,5 дюймовый для жесткого диска. Внутри корпуса можно разместить до четырех носителей.

Также на передней панели расположены разъемы для микрофона и наушника, два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, кнопка питания. Корпус с верхним расположением блока питания. Предусмотрена поддержка материнских плат Mini-ITX, mATX и ATX размера. Длина видеокарты составляет 280 мм, а высота процессорного кулера до 165 мм.

Chieftec CM-25B-OP идеально подойдет для офиса и маломощных систем.