Chieftec выпускает корпус малого форм-фактора BE-10B-300

Компания Chieftec представила корпус малого форм-фактора BE-10B-300.

Он идеально подходит офисного и домашнего применения. При общем объеме менее 9 литров этот корпус поддерживает материнские платы Slim ODD, mini-ITX и m-ATX и поставляется с предустановленным блоком питания 80 Plus Bronze мощностью 300 Вт, а также 80-мм вентилятором.

Chieftec BE-10B-300 предлагает четыре слота расширения. Он поддерживает видеокарту длиной до 220 мм, кулер высотой до 50 мм. Есть внутренний отсек для 2,5 и 3,5-дюймовых дисков, а также внешний отсек для оптического привода.

Порты ввода/вывода включают: два порта USB3.2 Gen 1, два USB2.0, аудиовыход, разъем для микрофона и кнопка сброса.

Стоимость корпуса производитель не раскрывает.
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