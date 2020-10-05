Чип AMD Radeon 6900 XT показали на фото

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует вскоре представить свою новую видеокарту AMD Radeon 6900 XT. Теперь в сети появились якобы слитые фотографии с презентации AMD, на которой показали чип новой видеокарты — он оказался гораздо более крупным, чем у предыдущего поколения. Вероятно, это скажется и на производительности в положительном ключе, и на тепловыделении — в негативном. Все же чем больше чип, тем больше он будет потреблять энергии и выделять тепла. Но делать какие-то выводы пока что рано, так что подождем официальной информации от производителя и тогда можно будет говорить более предметно. Сейчас это просто слух, исходя из которого делать выводы достаточно тяжело.