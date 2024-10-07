Чип для Huawei Mate 70 оказался слишком дорогим

Релиз серии смартфонов Huawei Mate 70, по данным инсайдеров, состоится в самое ближайшее время, возможно, даже в этом месяце, и специалисты уверены, что компания работает очень усердно, чтобы оснастить свои флагманские устройства новым мобильным процессором Kirin 9100. Единственная проблема заключается в том, что Huawei придётся как-то перекрывать существенные расходы на производство этого чипа, поскольку по последним данным стоимость собственного процессора будет почти такой же высокой, как и у Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а это достаточно дорогой процессор на самом деле по современным меркам. По оценке инсайдера с Weibo, стоимость производства одного Kirin 9100 будет варьироваться в пределах 1100–1300 юаней, что эквивалентно 157–185 долларам.

При этом стоимость производства Snapdragon 8 Gen 3 составляет примерно 200 долларов, а это самый дорогой процессор на современном рынке. Для сравнения, Dimensity 9400 от MediaTek обойдётся примерно в 155 за чип, тогда как Snapdragon 8 Gen 4 стоит примерно 190 долларов. Это значит, что Kirin 9100 может быть даже дороже в производстве, чем будущий флагманский чип MediaTek. Это вынудит производителя повышать стоимость на собственный смартфон, потому что повышенная цена производства процессора так или иначе отразится на цене конечного продукта, а с ростом цены на флагман упадёт его конкурентоспособность на локальном рынке. Так что ждём релиз с огромным нетерпением — хочется узнать цены.