Чипы для Google Pixel 10 будет выпускать TSMC

Чипы Google Tensor до сих пор производились на фабриках Samsung, и они никогда не считались ни самыми производительными, ни самыми энергоэффективными среди флагманских решений. Однако, по данным источников, следующий чип под названием Tensor G5, скорее всего, будет производиться на мощностях TSMC. Ожидается, что линейка Pixel 10 выйдет этой осенью, и, согласно последним сообщениям, Google заключила соглашение с тайваньской TSMC на производство Tensor-чипов следующих поколений — по данным специалистов, контракт рассчитан на срок от трёх до пяти лет, что означает, что TSMC, вероятно, будет выпускать Tensor-чипы даже для серии Pixel 14.

Для Google Pixel это, безусловно, хорошие новости, ведь TSMC давно зарекомендовала себя как более надёжный производитель чипов по сравнению с Samsung. Даже при одинаковой архитектуре, решения от TSMC, как правило, обладают лучшей производительностью и энергоэффективностью. Достаточно вспомнить ситуацию со Snapdragon 8 Gen 1 — его переработанная версия Plus, произведённая TSMC, оказалась заметно лучше оригинала, собранного на фабрике Samsung. Более того, у компании Samsung уже возникли серьёзные проблемы с выходом экземпляров чипа Exynos 2500, из-за чего вся линейка Galaxy S25 будет работать на процессорах Qualcomm. Как следствие, лишь складные модели Galaxy этого года первыми получат Exynos 2500. Это тоже могло сыграть в пользу TSMC, которая демонстрирует более высокое качество выпускаемой продукции.
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