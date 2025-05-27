Чипы для Google Pixel 10 будет выпускать TSMC

Для Google Pixel это, безусловно, хорошие новости, ведь TSMC давно зарекомендовала себя как более надёжный производитель чипов по сравнению с Samsung. Даже при одинаковой архитектуре, решения от TSMC, как правило, обладают лучшей производительностью и энергоэффективностью. Достаточно вспомнить ситуацию со Snapdragon 8 Gen 1 — его переработанная версия Plus, произведённая TSMC, оказалась заметно лучше оригинала, собранного на фабрике Samsung. Более того, у компании Samsung уже возникли серьёзные проблемы с выходом экземпляров чипа Exynos 2500, из-за чего вся линейка Galaxy S25 будет работать на процессорах Qualcomm. Как следствие, лишь складные модели Galaxy этого года первыми получат Exynos 2500. Это тоже могло сыграть в пользу TSMC, которая демонстрирует более высокое качество выпускаемой продукции.