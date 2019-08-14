Что подарить на день рождения?

2019-08-14, Автор - Владимир Байзаров; [64]
Что подарить на день рождения? Это поистине извечный вопрос. К счастью, вам не придется ломать над ним голову, ведь SuperPupers уже подобрали лучшие варианты на любой вкус.

Парню или брату

Пожалуй, самым желанным подарком для современного молодого человека станет гаджет. Какой? Все зависит от бюджета. Если есть деньги, то можно купить смартфон, планшет, ноутбук и, конечно игровую консоль – Sony PlayStation 4 или Xbox One. Если бюджет ограниченный, то отличным подарком станут наушники, портативная колонка или повербанк.

Мужу

Эксперты считают, что любимому мужчине можно подарить что-то практичное, вроде чехла на автомобильное кресло, набор для барбекю или крутой спиннинг. Впрочем, и классический подарок, вроде качественного парфюма тоже может понравиться вашему мужчине.

Отцу

Здесь самыми популярными вариантами отчего-то считаются хорошие наручные часы или качественный смартфон. Для сентиментальных людей подойдет красиво оформленное семейное древо. Если ваш отец любит читать, то можно найти редкое издание романа его любимого автора.

Девушка

Эксперты уверены, что подарок должен убедить девушку в том, что она особенная и ни с кем не сравнимая. А потому подарок может состоят из таких приятных вещей, как набор качественной косметики и, скажем, билетов на концерт любимого исполнителя. Ну, или новенького iPhone.

Жене

Супруге обычно дарят дорогой парфюм или брендовый аксессуар. Здесь неплохо было бы разузнать о её предпочтениях, ведь будет странно попасть впросак после стольких лет совместной жизни. Из уникальных вариантов – совместный прыжок с парашютом. По мнению психологов, экстремальные эмоции сближают людей.

Маме

Обычно маме дарят какие-нибудь кухонные принадлежности, книги с рецептами или кресло-качалку на дачу. Не будьте банальны. Подарите маме сертификат на визит в спа-салон или оплатите ей мастер-классы от крутого повара. А еще можно подарить ей полет на воздушном шаре.

Сестре

Самый проверенный вариант – большая корзина косметики и огромный букет цветов. Ну а если не знаете о её предпочтениях, то сойдет и подарочная карта. Но не забудьте о цветах! А если серьезно, то можно подарить ей сертификат на верховую езду на лошади или верблюде. Яркие эмоции и крутые фотографии вам обеспечены!

Подруге

Если она любит спорт или активный образ жизни, то отличным подарком станет абонемент в фитнес-клуб или бассейн. Можно ограничиться и фитнес-браслетом. А если ваша подруга интеллектуал, то можно подарить несколько классических романов. А если вы не уверены в её литературных предпочтениях, то можно преподнести подарочную карту в книжный магазин.


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