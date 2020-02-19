Что стоит ожидать от Apple iPad 2020

2020-02-19, Автор - Anna; Продукт - Apple iPad 2020; [53]
Уже совсем скоро Apple выпустит обновленную версию 12,9-дюймового iPad Pro.

Ожидается, что следующий высококачественный планшет Apple iPad будет иметь тройную настройку камеры, состоящую из 12 МП основного объектива, 12 МП телеобъектива и 12 МП сверхширокой камеры. Наиболее вероятным сценарием является то, что iPad Pro будет оснащен более мощной версией процессора A13, который в настоящее время используется в iPhone 11.

Также должна появится новая версия своей Smart Keyboard для iPad Pro. В настоящее время Smart Keyboard Folio имеет тканевый дизайн с клавишами с текстильным покрытием, где самым заметным недостатком является отсутствие подсветки.

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